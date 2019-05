Dívidas Homem recebe ligações e descobre R$ 15 mil em dívidas no seu nome

Ao receber vários telefonemas de um banco, homem 54 anos, morador em Campo Grande, descobriu dívidas na ordem de R$ 15 mil em seu nome. O detalhe é que a vítima sequer tinha aberto conta no banco na instituição financeira em questão. A suspeita é de que um estelionatário tenha acessado seus dados pessoais e contraído os débitos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem afirma que há quatro meses vem recebendo ligações de um número de telefone de São Paulo. Em uma das vezes, ele decidiu atender e falou com uma pessoa se apresenta como representante financeiro e tenta negociar dívidas no valor de R$ 15 mil em um cartão de crédito.

A vítima informou que não havia feito tais contas, e que sequer tinha conta corrente neste banco. No entanto, hoje procurou uma agência localizada na Rua Dom Aquino e pediu informações, oportunidade em que descobriu em seu nome empréstimo no valor de R$ 13 mil, além de várias compras pela internet.

Todas as dívidas foram feitas por meio de um cartão de crédito em nome da vítima. O homem então acionou a Polícia Civil para denunciar crime de estelionato na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro. O caso é investigado.