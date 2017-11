Hortifrúti Legal: dia de campo mobiliza 300 produtores da região leste de MS Evento acontece no Assentamento Serra em Paranaíba nesta sexta-feira

Foto: João Carlos Castro

O Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e o Sindicato Rural de Paranaíba realizam nesta sexta-feira, dia 17, o Dia de Campo do Programa de Assistência Técnica e Gerencial Hortifrúti Legal. O evento acontece na Chácara São José, localizada no Assentamento Serra.



A expectativa é reunir um público de aproximadamente 300 pessoas e, por isso, foram mobilizados com o auxílio dos Sindicatos Rurais da região produtores de 13 municípios do MS, sendo estes : Paranaíba, Figueirão, Alcinópolis, Costa Rica, Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Três Lagoas, Selvíria, Nova Andradina, Anaurilândia, Ribas do Rio Pardo, Aparecida do Taboado e Água Clara.



“A Região Leste do Estado que possui uma forte atuação na pecuária de corte e no segmento florestal, também mostra um excelente potencial para a cadeia do hortifrúti. Esta propriedade modelo escolhida para a realização deste dia de campo reforça esta tendência, onde com o auxílio do programa de Assistência Técnica e Gerencial Hortifrúti Legal o produtor conseguiu ganhos consideráveis de renda e produtividade nas culturas recomendas pela equipe técnica, dentre elas o maracujá, carro-chefe do Hortifrúti em Paranaíba”, aponta o Coordenador do programa no Senar/MS, Dorly Pavei.



A programação do evento contempla um giro tecnológico em três estações: cultivo de maracujá; cultivo de melancia e adubos verdes; e cultivo de tomate, abobrinha verde e repolho, em destaque nessa etapa para a tecnologia de mulching, também conhecido como “acolchoado”, uma barreira física (lona) resistente a intempéries na superfície do solo e condições climáticas adversas.



As inscrições são gratuitas e limitadas e podem ser feitas no Sindicato Rural de Paranaíba. A iniciativa conta com o apoio institucional do Sistema Famasul, Sebrae/MS e da Agraer – Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural.