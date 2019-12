Drogas HR-V roubado no Rio de Janeiro é apreendido com 600 quilos de drogas em MS Dois homens que atuavam como batedores foram presos

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu nesta quinta-feira (05), em Mato Grosso do Sul, um veículo Honda HR-V roubado no Rio de Janeiro há mais de dois anos. O veículo estava com mais de 600 quilos de entorpecentes.

Segundo nota, o flagrante ocorreu na região de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, no âmbito da Operação Hórus, realizada pela Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública), em parceria com o Governo Federal.

O HR-V e um Honda Civic seguiam em alta velocidade, ultrapassando os demais veículos da via pelo lado direito, o que chamou a atenção dos policiais. Durante abordagem ao Civic, o condutor do HR-V reduziu e logo em seguida fez manobra de retorno.

Teve início perseguição, mas logo em seguida o motorista abandonou a carga e fugiu para a mata, às margens da rodovia. No HR-V foram encontrados 618 quilos de maconha e mais 6,2 quilos de Skank, supermaconha com alto teor de concentração do princípio ativo.

Os dois homens que estavam no Civi disseram ter sido contratados para o serviço de batedor de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, até Dourados. Eles foram presos e encaminhados à Defron (Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Fronteira).