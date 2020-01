AULAS EM MARÇO IFMS abre inscrições para 750 vagas em cursos de qualificação profissional Oferta abrange 15 municípios e inclui os cursos de Operador de Computador, Vendedor, Espanhol e Inglês

Foto: Reprodução

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas até 30 de janeiro no processo seletivo que oferta 750 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional na modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC). As opções são Espanhol Básico, Inglês Básico, Operador de Computador e Vendedor.

Os cursos são ofertados a distância, com encontros presenciais semanais, nos municípios de Água Clara, Aquidauana, Camapuã, Campo Grande, Costa Rica, Deodápolis, Dourados, Itaporã, Fátima do Sul, Naviraí, Nova Andradina, Selvíria, Sonora, Três Lagoas e Vicentina.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente pela Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS, onde também está publicado o edital de abertura - documento com as regras da seleção -, quadro de cursos e vagas e cronograma completo do processo seletivo.

Para concorrer às vagas dos cursos de idiomas, é preciso ter concluído ou estar cursando o ensino médio. Candidatos ao nível básico II devem ainda passar por uma prova de conhecimento básico.

Para os cursos de Operador de Computador e Vendedor, o interessado deve ter ensino fundamental completo.

Cronograma - A seleção será feita por meio de sorteio eletrônico, marcado para 3 de fevereiro, em Campo Grande. A previsão é que o resultado, com a classificação de todos os candidatos, seja divulgado no dia seguinte.

A classificação final e a primeira chamada serão divulgadas no dia 7 de fevereiro. Os convocados deverão fazer a matrícula entre os dias 11 e 13, nos campi ou polos de ensino onde as vagas foram ofertadas.

A prova de nivelamento para os inscritos no nível básico II está prevista para o dia 13 de fevereiro. A previsão é que as aulas comecem em março.

FIC

Os cursos de qualificação profissional oferecidos na modalidade Formação Inicial e Continuada conduzem o estudante à capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização profissional, em diferentes níveis de ensino.

O certificado dos cursos FIC têm validade nacional e habilita o concluinte ao exercício profissional.