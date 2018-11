IFMS IFMS tem mais de quatro mil inscritos para cursos técnicos integrados

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou nesta quarta-feira, 14, a lista preliminar de inscritos no Exame de Seleção 2019, processo seletivo para ingresso em cursos técnicos integrados ao ensino médio. Foram registrados 4.167 candidatos, o maior número desde que a prova começou a ser aplicada, em 2009.

O resultado preliminar dos candidatos inscritos está publicado na Central de Seleção do IFMS.

O curso mais concorrido é o técnico em Informática, ofertado pelo Campus Campo Grande no período vespertino. Com 839 inscritos para 40 vagas, a concorrência registrada é de quase 21 candidatos por vaga.

Na sequência, aparecem o curso técnico em Eletrotécnica, também oferecido na Capital (matutino), com 11 candidatos por vaga; e o técnico em Informática do Campus Corumbá (matutino), com 9 candidatos por vaga.

O prazo para que os candidatos façam correções nas inscrições - como retificação de dados, comprovação de pagamento da taxa de inscrição e apresentação de laudo médico para atendimento diferenciado, bem como para interposição de recurso - vai de 15 a 18 de novembro. A correção deve ser feita na Página do Candidato.

A divulgação da lista final de inscritos e dos locais de prova está prevista para 21 de novembro.

Prova – Será aplicada nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas no dia 25 de novembro, a partir das 8h15, horário de Mato Grosso do Sul.

Os candidatos deverão se apresentar nos locais de prova portando documento de identificação com foto e caneta esferográfica (de tinta azul ou preta com tubo de material transparente), entre 7 horas e 8 horas. Não será permitido o ingresso após esse horário.

O Exame de Seleção terá duração total quatro horas, incluindo o tempo utilizado para a resolução das questões e o preenchimento da Folha de Respostas, exceto nos casos dos candidatos com necessidades especiais e específicas que tenham tido o pedido de tempo adicional aceito.

A prova terá 50 questões de múltipla escolha nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. O conteúdo programático está disponível na Central de Seleção.

Exame de Seleção 2019 – O IFMS oferta 1.350 vagas nos dez campi. São nove opções de cursos técnicos: Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia. Os cursos são inteiramente gratuitos.

Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis na página do Exame. Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito pelo e-mail processoseletivo@ifms.edu.br.