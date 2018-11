Vendas Indústria automotiva amplia vendas em 25,6% em outubro No mês, foram comercializadas 254,7 mil unidades

Um levantamento mostrou alta de 25,6% no volume de vendas das montadoras em outubro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números indicam o melhor desempenho mensal da indústria automotiva desde dezembro de 2014.

No mês de outubro, foram comercializadas 254,7 mil unidades no setor, representando o melhor saldo de negociações para esse mês em quatro anos, segundo dados da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Produção

“O número de vendas nos surpreendeu com média diária de mais de 11,5 mil unidades, o que garante a recuperação da indústria automotiva este ano em relação ao ano passado”, avaliou presidente da Anfavea, Antonio Megale.

Em termos de produção, as montadoras continuaram a apresentar recuperação, diante de um ambiente econômico mais favorável. Nesse caso, a alta na produção de veículos novos foi de 5,2% em outubro se comparado ao mesmo mês do ano passado. No ano, a produção foi de 2,4 milhões de unidades – 9,9% a mais que no mesmo período de 2017.

Rota 2030

Em meio à recuperação da atividade das montadoras, a indústria automobilística também avançou em relação ao novo modelo de incentivos que valerá nos próximos anos.

Nesta quarta-feira (7), a Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que cria o programa Rota 2030, uma medida reduz tributos para o setor e cria contrapartidas para que empresas aumentem investimentos em produtos e tecnologias no País.