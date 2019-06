OPORTUNIDADE Inscrições abertas para concursos em MS e MT com salários de até R$ 12,2 mil Há oportunidades para diversas áreas

Foto: Divulgação

Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. Há várias oportunidades em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, confira:

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, oferece 100 vagas para médicos em diversas áreas, com salários de mais de R$ 7,8 mil, as inscrições vão até 14 de julho no site da Selecon. Veja o edital.

Há oportunidades para professores, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), está oferecendo 34 vagas de nível superior. Os salários podem chegar até R$ 9,6. As inscrições estão abertas até 21 de julho no site Concursos UFMS.

No estado vizinho, a Prefeitura de Vale de São Domingo, no Mato Grosso, oferece 38 vagas para níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidade para nutricionista, médico, médico em odontologia, mecânico, veterinário, entre outras. Os salários podem chegar em até R$ 12,228 mil. As inscrições podem ser realizadas até sexta-feira (28 de junho), pelo site da prefeitura.

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), oferece 8 vagas de nível superior nos campi de Alta Floresta e de Nova Xavantina. Os salários podem chegar até R$ 6, 218 mil. As inscrições podem ser feitas até 2 de julho pelo site.

Para finalizar nossa lista, o Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso, oferece 104 vagas de nível médio e superior. Os salários podem chegar à mais de R$ 6 mil. As inscrições podem ser realizadas até 15 de junho no site do lades.