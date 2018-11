Veja o clima Instabilidade climática cria tempo fresco em MS

Nesta quinta-feira (8.11), as instabilidades na faixa Centro-Norte de Mato Grosso do Sul voltam a se intensificar à tarde, por conta da formação de uma nova área de baixa pressão na divisa do Estado com Mato Grosso.

Já no Sul e Sudoeste de MS, uma crista de alta pressão inibe a formação de chuvas intensas. Nas demais áreas do Estado, menos nebulosidade, com possibilidade de chuva isolada.

As temperaturas continuam em declínio e oscilam de 18ºC a 34ºC, os ventos se intensificam e a umidade relativa do ar chega a 45%. As informações são do Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet).

Confira o mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).