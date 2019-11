Jatinho Jatinho de banqueiro cai perto de pista de pouso de hotel de luxo na Bahia A aeronave explodiu logo após a queda

Um avião bimotor Cesnna Citation 550 de Prefixo PT-LTJ, com capacidade para 9 pessoas, caiu na pista de pouso de um hotel de luxo de Maráú, interior da Bahia, na tarde desta quinta-feira (14). As informações são do R7.

A empresa proprietária da pista de pouso onde ocorreu o acidente ainda não se pronunciou. A aeronave explodiu logo após a queda e ainda não há informações sobre os passageiros, seja os nomes ou o estado de saúde.

De acordo com a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), o bimotor estava com o certificado de aeronavegabilidade em situação regular. Ele é de propriedade do banqueiro José Abdalla Filho.

O banqueiro confirmou o acidente e afirmou que ninguém da família estava a bordo, mas que aguarda outras informações.

O CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáticos) já enviou uma equipe para apurar as circunstâncias do acidente.