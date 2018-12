Mattogrosso João César Mattogrosso solicitou melhorias para o Parque Residencial União e outras regiões da Capit

Nesta terça-feira (11), durante a 77ª Sessão Ordinária da Casa de Leis, o vereador João César Mattogrosso (PSDB) apresentou diversas indicações de melhorias ao Executivo. Entre os pedidos, o parlamentar destacou a situação do asfalto no Parque Residencial União.

Entre os principais bairros da região Lagoa em Campo Grande, o Parque Residencial União foi contemplado nas indicações do vereador a partir da solicitação dos moradores do local. Foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), diversas indicações para revitalização das ruas por meio da operação tapa-buraco.

O autor dos encaminhamentos enfatiza que a situação crítica do asfalto nos bairros é decorrente das fortes chuvas. “O trabalho de tapa-buraco em Campo Grande é constante, mas o período de chuva agravou a situação e não permite que as equipes da Prefeitura vençam todas as demandas. Por isso, estamos atentos a situação e cobrando providências”, destaca João César Mattogrosso.

Outras reivindicações também foram apresentadas durante a Sessão Ordinária. Os bairros Indubrasil, Jardim Centenário, Jardim Colorado e Residencial Oliveira I tiveram as solicitações de cascalhamento, patrolamento e compactação do solo repassadas à Prefeitura.

Além disso, ainda estiveram entre os encaminhamentos do parlamentar melhorias para infraestrutura. Limpeza das calçadas na lateral direita da Avenida Cônsul Assaf Trad; poda das árvores na Avenida Aracruz, no Parque dos Novos Estados; e asfaltamento, devido ao solapamento e reposição das tampas das redes pluviais na Rua Carlota de Almeida Lemos, no Jardim Paradiso, foram encaminhados à SISEP.

Já para o trânsito, o vereador solicitou instalação de quebra-molas na Rua dos Emboabas e na Rua Doutor Jaime Ferreira de Vasconcelos, na Vila Nossa Senhora das Graças.

Chama o João! - Para chamar o vereador João César Mattogrosso basta entrar em contato pelo facebook ou instagram (@jcmattogrosso) ou pelo WhatsApp (67) 99904-4045. O aplicativo “Chama o João” também está disponível gratuitamente na Play e App store, onde a população pode fazer indicações e solicitar a presença do parlamentar.