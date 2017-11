STE Justiça Eleitoral espera 66% dos eleitores para o cadastramento da biometria na Capital "Quase 400 mil eleitores ainda devem comparecer a um posto de atendimento"

Faltando pouco mais de quatro meses para o término da revisão eleitoral e cadastramento biométrico em Campo Grande, quase 400 mil eleitores ainda devem comparecer a um posto de atendimento para que não percam o título de eleitor.

Além de não votar nas próximas eleições, o eleitor com título cancelado pode enfrentar vários problemas, como ficar impedido de tirar documentos, renovar matrícula em instituições públicas de ensino, bem como outras várias consequências que você pode conferir clicando aqui.

Cada vez mais, a Justiça Eleitoral tem procurado facilitar o atendimento ao eleitor, com a instalação de local de atendimento na região central, no prédio do Memorial da Cultura – Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, com capacidade para 1800 atendimentos diários. O local atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e aos sábados, das 8h às 14h.

Os atendimentos ocorrem também na Central de Atendimento do Eleitor, no Parque dos Poderes, e com número de atendimento diário limitado no Fácil General Osório, Fácil Guaicurus, Fácil Aero Rancho e CIJUS. Para agendamentos ou mais informações, basta clicar aqui.

Para ficar em dia, é só levar a cópia e original de um documento oficial de identificação com foto e original do comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez, devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar, com cópia.