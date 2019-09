Acidente Lavrador sofre grave acidente em rodovia e morre na hora O motorista do carro em que ele estava tentou realizar uma manobra na pista quando acabou atingido por uma Fiat Strada

Um trágico acidente na manhã desta quarta feira (11) nas imediações da BR-376, na região de Culturama, vitimou o lavrador Abenargues Eloi da Silva, que residia em um sítio próximo ao Racho Corintiano, em Jateí.

De acordo com informações do Fátima News, Abenargues estava em um veículo Fiat Uno, que ao tentar uma manobra voltou novamente para pista quando foi atingido por uma Fiat Strada.

O lavrador morreu ainda no local, os demais ocupantes do Uno, motorista, uma criança e a esposa, que está grávida, nada sofreram. O Corpo de Bombeiros esteve no local prestando atendimento às vitimas, bem como a polícia que fez diligência para averiguação.