Lista de 10,3 mil multas Ã© divulgada pelo Detran-MS; confira aqui

Trânsito Lista de 10,3 mil multas é divulgada pelo Detran-MS; confira aqui 'A lista informa o número da placa do veículo autuado'

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) publicou hoje, terça-feira (13) uma lista de 10,3 mil multas cadastradas no sistema do órgão na última semana de fevereiro.

A lista informa o número da placa do veículo autuado, a data em que a infração foi cometida, o número de pontos a serem aplicados na CNH do condutor infrator.

As multas estão divididas em dois editais. No primeiro edital, o infrator não foi identificado. Há prazo de 15 dias para que o proprietário do veículo informe quem foi o infrator, ou ofereça defesa caso seja ele mesmo o autor da infração.

No segundo edital, os condutores infratores já foram identificados com o os proprietários dos veículos. Nesse caso, o Detran-MS dá prazo de 30 dias para que seja oferecida defesa.

A lista de multas pode ser consultada clicando aqui.