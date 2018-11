Concurso Lista de isentos na inscrição do concurso para administrativos da educação sairá dia 23

Edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (8.11) altera parte do cronograma de atividades do concurso público que oferta 500 vagas para a carreira de apoio à educação básica do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação (SED).

A retificação prevê a publicação do resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição, para sexta-feira (23.11). A homologação das inscrições e abertura para recurso, com prazo de 24 horas, a partir de 4 de dezembro, e a lista final de inscritos para o dia 10 de dezembro.

De acordo com o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Édio Viegas, a alteração foi necessária devido ao alto número de candidatos que solicitaram o benefício. “Recebemos três vezes mais o número de solicitações que o esperado, e ainda tem documentação chegando via Correios. E para que haja transparência, igualdade, e os candidatos fiquem tranquilos, optamos por essa modificação na publicação dos resultados” pontuou.

Com o encerramento das inscrições no dia 16 de novembro, o edital alerta aos candidatos que fizeram o pedido de isenção da taxa de inscrição, que aguardem a publicação do resultado. Caso o pedido seja indeferido, será aberto prazo de 48 horas para pagamento da guia referente a inscrição no concurso.

O edital pode ser conferido na íntegra na página 4 da edição nº 9.777 do DOE. Assinam a publicação, os secretários de Estado da Administração e Desburocratização, Édio de Souza Viegas, e da Educação, Maria Cecília Amendola da Motta.