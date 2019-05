UCDB Livros desenvolvidos a partir de trabalhos científicos são lançados pela Católica

Dois livros foram lançados pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) em uma solenidade realizada na noite desta terça-feira (21). As obras “Questões Jurídicas e Direitos Humanos: uma construção da iniciação científica” e “O trabalho do egresso do sistema prisional à luz do Desenvolvimento Local” foram desenvolvidas a partir de pesquisas feitas na Instituição.

O primeiro livro, trata-se do compilado de 13 artigos produzidos por graduandos e mestrandos sob a orientação dos professores do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Local da Católica, Heitor Romero Marques e Pedro Pereira Borges. Além deles, também participou da organização da publicação na condição de orientador do Programa de Iniciação Científica, o professor Antônio Dorsa.

Segundo Heitor, a obra é o resultado do trabalho de iniciação científica realizado, entre 2017 e 2018, pelo grupo “Direitos Humanos em Campo Grande e a intersubjetividade em termo da ética e da alteridade: Um estudo jurídico-filosófico e educacional (DHEA)”. “Os artigos produzidos pelos acadêmicos de Direito e Jornalismo foram transformados em capítulos do livro. Eles promovem a discussão de questões relacionadas com os direitos humanos, seja direta ou indiretamente”, pontuou o docente.

Já a publicação “O trabalho do egresso do sistema prisional à luz do Desenvolvimento Local”, apresenta a dissertação de Pedro Paulo Sperb Wanderley, sob a orientação do professor Pedro Pereira Borges. Mais informações sobre o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Local da UCDB podem ser obtidas por meio do número (67) 3312-3612.