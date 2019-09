TRÁFICO DE MENORES Mãe de gêmeos vende recém-nascidos por R$ 37 mil após ser abandonada em hospital Pai dos gêmeos chegou a procurar a mulher para cobrar parte do lucro da venda

Os bebês gêmeos com a equipe que os resgatou Foto: Reprodução/Web

Após ter filhos gêmeos, prematuros, o pai não aparecer e ter ajuda negada pelos avós da criança, uma jovem chinesa de 20 anos decidiu vender os pequenos para pagar dívidas do cartão de crédito. A reportagem é do jornal Daily Mail.

O caso aconteceu no ano passado, a jovem ao ter as crianças e se ver abandonada decidiu vender os pequenos recém-nascidos, por 7.400 libras, cerca de R$ 37 mil. A crianças, ambos meninos, tinham apenas duas semanas de vida quando foram entregues à um casal interessado na compra. Conforme o jornal, após a venda das crianças, a mãe identificada como Ma, foi procurada pelo pai, Wu, que exigia sua parte no lucro da venda. No entanto, a mulher informou ao pai que tinha gasto parte do dinheiro pagando o cartão de crédito e com a sobra comprou um celular.

A polícia chinesa foi informada sobre o caso e teve pistas dos paradeiros das crianças na última sexta-feira (06/09), os policiais foram em busca das crianças, os compradores aceitaram devolver os pequenos, após serem localizados a 700 quilômetros de onde vive a mãe biológica, os gêmeos foram resgatados e entregues aos avós maternos. Pai e mãe dos gêmeos foram encontrados e presos. Eles responderão pelo crime de tráfico de menores, no país o crime pode ser punido com até 10 anos de prisão.

O caso foi desvendado somente esse ano, a polícia encontrou pistas sobre as crianças apenas em junho, a mãe havia realizado a venda em setembro de 2018.