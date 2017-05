Educação Mais de 10 mil servidores passarão por capacitação na Reme

Quem chegou hoje ao auditório do Cefor (Centro de Formação) da Semed, se surpreendeu com os mais variados tipos de livros, revistas, DVDs e até brinquedos organizados no palco. O cenário faz parte do polo de formação referente às bibliotecas escolares e tem o objetivo de levar o público participante, formado por assistentes em biblioteca e servidores readaptados a observar as diversas possibilidades que um espaço de leitura pode oferecer no sentido de enriquecer e servir de apoio ao currículo desenvolvido em sala de aula.

“Queremos que os servidores tenham acesso às ferramentas que possam aprimorar seu trabalho e proporcionem a ele uma auto-análise”, explicou a superintendente de Gestão de Políticas Educacionais da Reme, Carla de Britto.

Esta é a ideia central dos polos de formação que tiveram início nesta terça-feira (23), envolvendo as 94 escolas municipais e que até o dia 30 vai reunir 12 mil profissionais,espalhados em seis polos de estudo, implantados em diversas regiões da cidade.

As formações abrangem desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Cada polo abrigará um grupo de dez a 15 escolas. Nos encontros serão abordados temas voltados para todos os profissionais que atuam na Rede Municipal.

Professores de todas as áreas, administrativos, merendeiras, profissionais readaptados, auxiliares de serviços diversos, além de coordenadores pedagógicos, supervisores escolares, orientadores e apoios pedagógicos, terão a oportunidade de trocar experiências e, principalmente, ouvir técnicos da Reme e de instituições e órgãos parceiros que irão transmitir informações com o objetivo de aprimorar o trabalho desenvolvido na Rede.

“Nosso objetivo final é atender bem o aluno”, ressaltou Rosilene Oliveira, coordenadora da formação voltada aos profissionais que atuam nas bibliotecas escolares. Ela conta que desde o início do ano visitou 52 bibliotecas e salas de leitura das escolas municipais para ouvir a realidade de cada local e conferir a infraestrutura dos espaços. Com base nessas informações, foi organizada a formação destinada aos profissionais que atuam nas bibliotecas.

Novo olhar

Para Rosilene, o fundamental é mostrar aos participantes que é possível superar as dificuldades através da criatividade. “Ás vezes você não dispõe de todos os recursos que deseja, mas se tiver um olhar diferenciado sobre o trabalho, consegue encontrar soluções para atender bem os alunos”, destacou.

E é justamente para desenvolver esse olhar diferenciado, que as equipes da Semed estão empenhadas em oferecer informações e ferramentas de conhecimento, segundo a superintendente Carla Britto.

“Às vezes acontece, por exemplo, de um professor readaptado atuar em um setor no qual ele nunca trabalhou. Para que ele saiba encontrar respostas criativas para os problemas, é preciso que ele esteja preparado, por isso a importância das formações”, explicou.

A técnica Débora Souza da Silva Fialho, que está trabalhando com a formação continuada dos professores da Educação Infantil diz que a pesquisa realizada pela Semed para identificar quais temas os profissionais gostariam de ver abordados nas formações foi primordial para atender a realidade dos servidores.

A formação para os professores da Educação Infantil está abordando a Linguagem Escrita como forma de Expressão e a ideia, segundo Débora é discutir, em sala de aula, a função social da escrita. “Temos muitos professores bem experientes, mas nem por isso podemos deixar de repensar e refletir sobre o fazer pedagógico”, afirmou.

A mesma opinião tem o responsável pela Deac (Divisão de Esporte, Arte e Cultura da Semed), Wilson Lands, que desenvolveu uma formação nas áreas de artes visuais e música e que tem a proposta de auxiliar os professores no trabalho com os alunos de séries iniciais. “Na área de música, vamos falar sobre as formas de ensinar de inserir as crianças no aprendizado musical de forma prazerosa”, disse.

Para a secretária municipal de Educação Ilza Mateus, que está visitando todos os polos de formação, o início dos trabalhos marca uma nova fase da atual gestão da Semed.

“Esse dia para nós é marcante e estamos felizes por essa concretização. Estamos capacitando mais os servidores através de uma equipe competente que vai estudar com vocês”, disse.

A integração entre os técnicos da Semed e os profissionais que atuam nas escolas é, na opinião da secretária, fundamental na realização de um trabalho de qualidade na Reme, por isso há o cuidado dos capacitadores em criar um ambiente acolhedor, facilitando a troca de experiências.

Dinâmica

Já no primeiro dia de formação, as dinâmicas e técnicas utilizadas pelos capacitadores foram motivo de elogio pelos participantes.

A professora Ana Claudia Murray, da Escola Municipal Osvaldo Cruz comenta que espera aperfeiçoar seu aprendizado no sentido de buscar soluções mais rápidas para os problemas de sala de aula.

“O curso ajuda muito no relacionamento entre professor e aluno, pois oferece dicas sobre como atenuar as dificuldades do dia a dia”, enfatizou.

Para a professora Solange Lima Vieira, da Escola Municipal Maestro João Correia Ribeiro, a formação está superando suas expectativas.

“Os capacitadores são pessoas que conhecemos e confiamos e estão esclarecendo todas as dúvidas. Uma palavra muda tudo e melhora nosso entendimento, trazendo uma nova reflexão para ser aplicada”, concluiu.

Os polos consistem em encontros bimestrais e integram o Programa Educação em Foco: múltiplas dimensões da formação continuada”, lançado nesta segunda-feira pela Semed e que irá nortear todas as capacitações, cursos e formações oferecidas pela Reme.