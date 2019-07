Revitalização Marquinhos e Veterinário Francisco anunciam revitalização de Praça no Guanandi

O vereador veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho, do PSB, esteve na manhã do último sábado, dia 13, no bairro Guanandi, junto com o prefeito Marquinhos Trad, e o presidente da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), Rodrigo Terra, avaliando a área de praça,

A pedido dos moradores, veterinário Francisco intercedeu junto à administração municipal para execução do calçamento da pista de caminhada, iluminação e posteriormente a instalação de academia ao ar livre.

“Estou plenamente satisfeito pelo compromisso assumido e pelo prefeito Marquinhos de revitalizar o espaço apontado como sendo de grande importância para os moradores do Bairro Guanandi, um dos mais populosos de Campo Grande”, destacou Veterinário Francisco,

A praça em questão detalhou o Parlamentar pessebista, fica entre a Rua Amiúte, Travessa Dona Neta e Avenida Manoel da Costa Lima,