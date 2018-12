Leite materno Maternidade solicita doações de leite materno para recém-nascidos Banco de leite está com déficit de 50% da quantidade ideal

A Maternidade Cândido Mariano solicita ajuda da população de Campo Grande, para que participem da campanha de doação de leite materno. O banco de leite humano está com deficit de 50% da quantidade utilizada para atender as demandas dos recém-nascidos que necessitam do alimento diariamente.

A nutricionista responsável pela Maternidade Candido Mariano, Vanessa Torres, explica que mensalmente são distribuídos mais de seis mil mililitros, durante os atendimentos no hospital.

“O ideal seria trabalharmos com 90 litros por mês para atender todos os bebês, mas a quantia que temos disponível é só de 30 litros. E em dezembro e janeiro as doações caem para 15 litros por mês”, explica .

Vanessa ressalta que o leite materno se destaca como primeiro alimento do recém-nascido, muito importante no processo de imunização, na formação e no crescimento saudável.

“Ele possui mais de 700 substâncias, incluindo bactérias benéficas e ajuda também na melhor digestibilidade porque não deixa o abdômen do bebê distendido. Crianças alimentadas com leite materno não correm risco de obesidade e anemia”, acrescenta.

SERVIÇO

Para doar é necessário realizar um cadastro presencial ou por telefone, por meio do contato (67) 3041-4735. A Maternidade Cândido Mariano conta, ainda, com um serviço de coleta à domicílio.

Nesse caso, o voluntário fará o serviço de pegar o leite, com vidros esterilizados, na casa da doadora para em seguida levar até o hospital.

*Com informações da Assessoria de Comunicação