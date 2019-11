EDUCAÇÃO Mestrado e Vestibular da FMP estão com inscrições abertas Candidatos a uma vaga no Programa de Pós-Graduação podem se inscrever até o dia 13 de novembro; para a prova do Vestibular, inscrições vão até cinco de dezembro

Única instituição privada do Rio Grande do Sul a conquistar, por duas edições consecutivas, o Selo OAB Recomenda -- reconhecimento da OAB Nacional que chancela a excelência dos cursos de Direito, a Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) está com inscrições abertas para o Mestrado e para o Vestibular 2020.

O prazo para candidatar-se a uma vaga no Programa de Pós-Graduação termina na próxima quarta-feira, 13 de novembro. O Programa de Pós-Graduação da FMP conta com duas linhas de pesquisa: Tutelas à Efetivação de Direitos Públicos Incondicionados e Tutelas à Efetivação de Direitos Transindividuais. Com duração de dois anos, o Mestrado começa as aulas em março de 2020, com encontros sempre às terças, quartas e quintas-feiras, das 19h às 22h, na sede da FMP.

Já as inscrições para a graduação podem ser feitas até cinco de dezembro -- dois dias antes da prova, marcada para um sábado (7/12). Prova única composta por conteúdos de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Conhecimentos Gerais, Literatura e Redação, o vestibular é uma das formas de ingresso na FMP -- as outras são via nota do ENEM (com média igual ou superior a 450 pontos em exames realizados a partir de 2015); por transferência ou por ingresso extra vestibular para diplomados.



MESTRADO EM DIREITO

Inscrições: até 13 de novembro, às 18h, presencialmente (Rua Coronel Genuíno, 421/9º andar) e pelo site www.fmp.edu.br

Prova eliminatória: 19 de novembro, das 19h às 22h

Prova classificatória: 4 de dezembro, das 8h às 18h

Início das aulas: março de 2020 (encontros nas terças, quartas e quintas das 19h às 22h)



VESTIBULAR 2020/1

Inscrições: até 4 de dezembro, às 18h, pelo site www.fmp.edu.br e até 5 de dezembro, presencialmente (Rua Coronel Genuíno, 421/7º andar)

Prova: 7 de dezembro, das 14h às 18h

Conteúdo: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Literatura, Conhecimentos Gerais e Redação

Investimento: R$ 50,00