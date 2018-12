Ministro Ministro visita Dourados nesta sexta para conhecer Sisfron

Nesta sexta-feira, 7 de dezembro, o Comando da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada receberá a visita do Ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun.

O objetivo da visita será conhecer as capacidades do Sistema de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron) e a atuação da Brigada Guaicurus por meio de suas unidades subordinadas, ao longo da fronteira oeste do Estado.

A comitiva será recebida no aeroporto de Dourados, por volta das 14h30, pelo Comandante do 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado, coronel Rovian Alexandre Janjar.

Na chegada, o ministro e sua comitiva se deslocarão para o Centro de Operações da Brigada Guaicurus, onde irão assistir uma palestra sobre o Sisfron, onde será apresentado o Sistema e suas capacidades.

O sistema de Comando e Controle, Comunicações, Computação, Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (C4IVR) visa dotar a Força Terrestre de meios habilitadores a uma presença efetiva na faixa de fronteira brasileira.

Logo após, a comitiva visitará uma exposição de equipamentos do Sistema, onde poderão verificar de perto os optrônicos, como o radar móvel, o binóculo termal e as viaturas como os caminhões C2 (de Comando e Controle) do Estado-Maior, das autoridades e do Centro de Comunicações e as viaturas radares como Foxtrote e a Repetidora.