Lago Moçambiquenho morre ao tentar atravessar “lago da rodoviária” a nado

O moçambiquenho Geraldo Kaunda Assuini, 42, morreu no início da tarde desta quarta-feira (17/10) em Dourados ao tentar atravessar a nado o lago do Parque Arnulfo Fioravanti, que fica atrás do Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares.

Conforme o apurado até o momento pelo Dourados News, ele estava na companhia de outras pessoas no local comendo e bebendo.

Em determinado momento ele na companhia de outras pessoas entraram na água, porém, em logo em seguida Gerson acabou se afogando.

O Corpo de Bombeiros está no local na companhia de policiais militares ambientais em busca do corpo do rapaz.