Santa Luzia Moradora perde tudo em 30 minutos de incêndio 'Os vizinhos acordaram assustados com a fumaça. A dona não estava em casa'

Foto: Reprodução/Osvaldo Nóbrega/TV Morena

Uma mulher de 53 anos perdeu de alimentos a móveis durante incêndio de 30 minutos que destruiu a casa dela, no bairro Santa Luzia, em Campo Grande, na madrugada desta sexta-feira (20). A moradora não estava em casa.

Nilton da Silva Paiva é irmão da dona Nislei da Silva Paiva. Ele foi avisado por vizinhos do incêndio e foi ao local. De acordo com ele, as chamas destruíram tudo. Eletrodomésticos, móveis, roupas, alimentos.

Parte da casa é de alvenaria e outra de madeira. Os vizinhos acordaram assustados com a fumaça e chamaram os bombeiros, que controlaram as chamas. Dona Nislei morava no local há 10 anos.

Nislei registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil. Conforme relato dela aos policiais, ela não estava em casa porque desde o dia 14 de março fica em residência de parentes e amigos devido a cuidados que necessita por conta de ferimentos causados por acidente.