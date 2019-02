Carreta Motociclista de 19 anos morre após colidir em carreta

Weverton de Oliveira Antonelo, 19 anos, morreu após colidir a moto que conduzia em uma carreta no cruzamento da avenida Castro Alves, com a rua Padre José Anchieta, em Mundo Novo. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (15).

De acordo com as informações da polícia, Weverton pilotava uma CG Titan de cor vermelha, quando colidiu com a carreta de placas IJO-5388 de Augusto Pestana (RS).

O menino teria atravessado o cruzamento, invadindo a preferencial, conforme as informações do motorista da carreta.

Weverton chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital da cidade.