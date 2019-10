Contrabando Motorista é preso com mais de R$ 2 milhões em cigarros que buscou em MS Ele foi detido em cidade do Paraná

Cigarros estavam no meio do milho Foto: Divulgação, PRF

No início da manhã de quarta-feira (30), caminhoneiro foi preso em flagrante com carga de cigarros escondida em um carregamento de milho. Ele foi detido em Mercedes, no Paraná, mas confessou que fez o abastecimento do produto em Dourados, cidade distante 225 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o caminhoneiro foi abordado na BR-163, por volta das 6 horas. Os policiais desconfiaram do motorista e fizeram uma fiscalização minuciosa na carga de milho, onde foram encontradas as caixas de cigarro.

Ao todo foram apreendidas 450 mil carteiras de cigarros, avaliadas em R$ 2,25 milhões. O motorista revelou que faria a entrega do material em Porto Alegre (RS). Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra.