ABUSOS SEXUAIS MP chileno investiga 221 por abusos na Igreja Católica Segundo os procuradores, somam 248 vítimas

O Ministério Público do Chile afirmou nesta semana que existem atualmente 166 inquéritos contra 221 pessoas por supostos casos de pedofilia e abusos sexuais envolvendo membros da Igreja Católica no país.

Os processos, segundo os procuradores, somam 248 vítimas. O balanço anterior apontava 164 investigações, 220 suspeitos e 246 indivíduos afetados. Entre os alvos dos inquéritos estão 152 padres, 10 bispos, nove diáconos, 15 laicos, 27 membros de ordens e congregações e oito suspeitos não identificados. Já a lista de vítimas inclui 131 menores e idade, 35 adultos e 82 sem informações.

Os dados foram divulgados no âmbito de um acordo de cooperação entre o procurador nacional do Chile, Jorge Abbott, e o secretário-geral da conferência episcopal do país (Cech), Fernando Ramos. O objetivo do pacto é melhorar o processo investigativo em casos de abusos na Igreja e garantir a proteção de vítimas e testemunhas.

O Chile é um dos países mais afetados por escândalos de pedofilia no clero, o que levou à renúncia coletiva de todo o episcopado local no ano passado.