"MPT em Quadrinhos" lança edição sobre assédio moral na construção civil Objetivo é alertar para as condutas abusivas que atentam contra a dignidade e a integridade psíquica e física dos operários

Por: Redação com assessoria

O projeto "MPT em Quadrinhos" lançou sua 32ª edição e traz como tema central o “Assédio Moral na Construção Civil”. Com a publicação, o Ministério Público do Trabalho busca alertar para as condutas abusivas que atentam contra a dignidade e a integridade psíquica e física dos operários, ameaçando ou degradando o clima de trabalho nos canteiros de obras.

O assédio moral está presente no cotidiano da maioria dos trabalhadores e muitos não sabem o que fazer para pôr fim às brincadeiras de mau gosto e aos abusos sofridos. Na construção civil, não é diferente, como mostra a nova edição da série “MPT em Quadrinhos”.

O gibi conta a história de Borges, que sempre foi um trabalhador esforçado. Porém, quando seu colega Silas assume a chefia da obra em que trabalham, o cenário começa a mudar. São piadas, “brincadeiras”, excesso de trabalho, impedimento dos intervalos de almoço, etc. Um dia após o outro o trabalho de Borges se transforma em tortura: o assédio não tem fim.

A 32ª edição da revista em quadrinhos está disponível no site www.mptemquadrinhos.com.br. Os interessados podem baixar e reproduzir a publicação, assim como outras edições que fazem parte do projeto.

A obra foi pensada e financiada pelo Fórum Saúde e Segurança do Trabalhador no Estado de Santa Catarina (FSST-SC).

O “MPT em Quadrinhos” é coordenado pelo Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo e já distribuiu mais de 2 milhões de exemplares em todo o Brasil.