MS terá tempo nublado nesta quinta-feira

Foto: Ivanildo Gonçalves

Nesta quinta-feira (17.5) a frente fria se afasta, porém ainda mantém o tempo nublado e promove chuvas esparsas em Mato Grosso do Sul de menor intensidade. A temperatura no Estado ficará entre 17ºC e 33ºC com umidade relativa do ar variando de 45% a 95%, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Veja como deve ficar a temperatura em alguns municípios:

Bonito – 20°C (mínima) / 30ºC (máxima)

Campo Grande – 20ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Corumbá – 23ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

Coxim – 22ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

Dourados – 21ºC (mínima) / 28ºC (máxima)

Naviraí – 19ºC (mínima) / 27ºC (máxima)

Nova Andradina – 21ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

Ponta Porã – 19ºC (mínima) / 26ºC (máxima)

Três Lagoas – 23ºC (mínima) / 32ºC (máxima)