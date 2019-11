Receptação Mulher anuncia produtos em site na internet e acaba autuada por receptação

Durante investigações para apurar o furto de duas roçadeiras, ocorrido em agosto no conjunto Estrela D’alva, em Campo Grande, os policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia Civil descobriram que os objetos estavam sendo anunciados em um site de vendas na internet.

Diligencias foram realizadas e os investigadores descobriram que as roçadeiras foram anunciadas na internet pela comerciante N. R. N., 30 anos. Ao receber os policiais em sua casa na Mata do Jacinto, na quinta-feira (7), a acusada disse ter comprado as roçadeiras de um desconhecido, a quem pagou com um telefone celular.

Segundo a comerciante, o desconhecido foi até a sua loja de assistência técnica de celulares e ofereceu as roçadeiras por R$ 850. Como a acusada disse que não tinha dinheiro, o homem teria insistido e proposto a negociação com um telefone celular.

A proposta foi aceita e a comerciante passou o telefone para o acusado por R$ 450 e ainda lhe deu a quantia de R$ 200 em dinheiro.

A comerciante foi presa e encaminhada à 3ª DP, onde foi autuada em flagrante por receptação. A acusada pagou fiança e foi solta para responder as acusações em liberdade.