Surto Mulher é esfaqueada pela vizinha após surto Vizinha é usuária de drogas e teria surtado

Uma mulher de 49 anos foi esfaqueada pela vizinha na tarde desta terça-feira (5) após um surto da mulher. O crime aconteceu no bairro Cascatinha em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as informações da polícia, a vítima estava na companhia de uma amiga no quintal da quitinete em que reside, quando sofreu um golpe de faca no pescoço. A suspeita fugiu em seguida.

A vítima foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros. Conforme divulgado pelo site Sidrolândia News, a autora do fato é usuária de drogas ficando agressiva e ameaçando os vizinhos de morte.

A vítima foi atendida e liberada. A Policia Militar realizou busca pela autora, mas não conseguiu localizá-la.