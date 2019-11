Veneno Mulher toma veneno para morrer junto com o marido com câncer, mas sobrevive Ela foi acusada e julgada por homicídio

Mavis Eccleston e o marido, Dennis Eccleston, que sofria de câncer, decidiram tomar veneno para morrerem juntos, em Birmingham, na Inglaterra. Porém, a idosa sobreviveu e viu o marido falecer. De quebra, ela foi acusada e julgada por assassinato.

Conforme o RicMais, assim que ingeriram a substância venenosa, os dois tiraram uma foto de mãos dadas. Logo depois, o marido foi encontrado pela e pela neta e levado ao hospital. Mavis foi igualmente socorrida e sobreviveu.

''Quando vi as enfermeiras ao meu redor me senti muito irritada. Eu queria estar com meu marido. Você não deixaria um animal sofrer do jeito que Dennis estava sofrendo. Não me arrependo do que fiz'', disse Mavis.

Os dois, revela Joy, a filha do casal, estavam cansados da rotina alterada por conta da doença e do fato de Dennis não responder mais ao tratamento. O surpreendente é que no dia seguinte da morte do marido, Mavis foi presa acusada de homicídio. Os filhos dela ficaram inconformados com a medida, pois achavam que os dois só queriam morrer juntos, após conviverem por 60 anos.

Casal só queria ficar junto, na vida e na morte, diz filha. (Foto: Reprodução The Sun)

O julgamento de Mavis ocorreu em setembro deste ano e ela foi inocentada. Joy, uma das filhas, desabafou sobre o caso na intenert.

''...ele queria ficar sem dor – o amor de sua vida por 60 anos, ela não podia ver o sofrimento dele. Ela estava disposta a dar o sacrifício máximo, a própria vida. Por quê? Por causa da lei neste país. Ela nunca deveria ter sido acusada de assassinato'', relatou.

Ainda segundo Joy, é preciso uma mudança urgente na lei sobre suicídio assistido, pois a única intenção de sua mãe era a de morrer ao lado do marido.