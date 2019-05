Projeto No Dia da Família, projeto Criança Ativa realiza atividades com os participantes e responsáveis

Em comemoração ao Dia Internacional da Família, celebrado nesta quarta-feira (15), o projeto “Criança Ativa” da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) promoveu uma tarde de atividades com a proposta de integrar as crianças e adolescentes atendidos e os familiares.

Com ações socioeducativas que envolvem modalidades esportivas, lazer e práticas pedagógicas, a extensão contempla menores de seis a 14 anos. Na data da comemoração, os participantes do projeto fizeram apresentações de algumas modalidades que têm acesso a partir da iniciativa como o judô e o ballet. Além disso, os responsáveis foram homenageados com a música “Trem-Bala” da cantora Ana Vilela, a qual foi interpretada pelas crianças e adolescentes.

De acordo com a coordenadora do projeto, Cláudia Diniz, é muito importante que as crianças possam ter um dia de integração com os pais e familiares durante a realização do projeto. “Hoje em dia é muito difícil que as famílias tenham um tempo para aproveitar com seus filhos, já que estão corridos com os afazeres do dia-a-dia. Então essa nossa inciativa é uma forma de articular essa aproximação, prevenindo a ruptura dos vínculos familiares”, comentou a docente.

