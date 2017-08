Tempo Nova frente fria atinge MS nos próximos dias

Foto: Gabriela Pavão.

Outra mudança no tempo em MS provacará uma outra frente fria para esta e a próxima semana.

Esse evento não deve alterar as temperaturas, mas provocará pancadas de chuva, trovoadas, raios e rajadas de ventos. Será mais forte, avançando pelo sul do estado. Esta frente fria tem potencial capaz de provocar temporais isolados sobre a Região Sul, sudoeste e sudeste do estado. Há o alertamos da falta de chuva para todas as áreas destas Regiões.

A media esperada para o mês de agosto no estado é de 25,2mm e vários municípios devem ter suas medias ultrapassadas, alguns com o dobro de chuva. Esta frente fria vai aliviar a secura e o calorão dos últimos dias em Mato Grosso do Sul, mas não deve trazer frio generalizado.



Previsão para Campo grande:

Sexta (11) – Parcialmente nublado, sol, sem chuva, ventos de 46kmh, temperaturas entre 22 e 35º;

Sabado (12) – Parcialmente nublado, sol, ventos de 50km/h, sem chuva, à noite nuvens aumentam, pode chover na madrugada, temperaturas entre 23 e 33º;

Domingo (13) – O dia amanhece parcialmente nublado, aberturas de sol, pancadas de chuva no fim da manha e a tarde. Ventos com rajadas 50km/h e temperaturas por volta de 16 a 25º;

Segunda feira (14) – Tempo parcialmente nublado, sol e ventos de 32km/h. Não haverá chuva. Temperaturas na faixa de 14 a 28º.

Terca- feira (15) – Muitas nuvens, pouco sol, rajadas de ventos de 55km/h, trovoadas, raios pancadas de chuva à tarde. Temperaturas entre 17 e 28º.