Copa do Brasil Palmeiras, Grêmio e São Paulo estreiam hoje na Copa do Brasil Os times realizam os seus duelos pela 5ª etapa da disputa nesta noite

Três grandes times brasileiros que não passaram pelas primeiras fases da Copa do Brasil estreiam hoje (22/5) na competição. São Paulo, Palmeiras e Grêmio realizam os seus duelos pela 5ª etapa da disputa nesta noite.

O alviverde entra em campo às 18h15 (MS) diante do Sampaio Corrêa. A partida está agendada para o estádio Castelão, em São Luiz (MA).

Às 20h30 (MS), o Grêmio encara o Juventude no Alfredo Jacomi, em Caxias do Sul (RS). Mesmo horário do compromisso entre São Paulo e Bahia, no Morumbi, em São Paulo (SP).

Os jogos de volta entre essas equipes ocorrem na próxima semana.

Quem passar pelos compromissos jogará as oitavas de final da Copa do Brasil.