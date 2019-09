Parceria Parceria entre Fundtur e Sebrae traz o programa Fortalece Turismo para o Mato Grosso do Sul Iniciativa capacita gratuitamente líderes e contribui para gestão colaborativa dos destinos turísticos. Inscrições vão até quarta-feira (11/09)

Com o objetivo de contribuir com as instâncias de governança turística nos destinos, por meio de suporte técnico especializado, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur/MS) e o Sebrae MS apresentam o Programa Fortalece Turismo. Serão 10 módulos com encontros presenciais periódicos, durante três meses, nas regiões turísticas Cerrado Pantanal, Bonito – Serra da Bodoquena, Pantanal e Campo Grande – Caminho dos Ipês. Mato Grosso do Sul é o primeiro estado brasileiro a receber o programa, que faz parte das ações do Investe Turismo.

Para Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundtur/MS, dispor de tempo para participar do programa é um investimento. “O Fortalece Turismo é um programa inovador, que está trazendo alguns dos melhores consultores do país para capacitar nossos líderes e disponibilizar ferramentas importantes de gestão. Esse programa fortalece a nossa atuação, que desde 2017 tem auxiliado na profissionalização das instâncias de governança das nossas regiões turísticas. Os empresários do setor e o poder público precisam trabalhar de forma colaborativa e integrada para fortalecermos cada vez mais os destinos do MS e o Sistema Estadual de Turismo ”, destaca.

Programa terá 10 módulos

Para Richard Alves, um dos consultores do Programa Fortalece Turismo, o turismo de Mato Grosso do Sul tem um histórico de desenvolvimento e vem sendo trabalhado pelos empresários e setor público. “O conceito chave do Fortalece Turismo é a gestão do destino por todos os envolvidos na atividade. O programa traz a possibilidade de aprimorarmos e aprofundarmos a gestão colaborativa do destino, de trabalharmos coletivamente”, enfatiza.

O Fortalece Turismo visa contribuir com as instâncias de governança para a atualização dos conhecimentos das lideranças envolvidas na gestão do turismo local, gerar um ambiente de colaboração e sinergia em torno de propósitos convergentes, priorizar esforços e recursos em torno de prioridades estratégicas para o destino turístico, fortalecer o desenvolvimento turístico local com base em ações colaborativas das organizações e dar suporte técnico especializado para uma gestão mais profissional da atividade.

Para participar do programa é preciso:

Atuar no setor turístico: iniciativa privada, setor público ou terceiro setor. Estar comprometido com o desenvolvimento turístico local. Ter iniciativa, flexibilidade, automotivação e autoconfiança. Entender que o turismo mais fortalecido é um desafio de todas as partes interessadas. Ter disponibilidade para participar de todos os encontros.

As inscrições podem ser feitas até quarta-feira (11/09). Para saber mais sobre o Fortalece Turismo, acesse fortaleceturismo.com.br