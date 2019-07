Fundo Amazônia Parlamentares brasileiros enviam carta a embaixadores europeus defendendo o Fundo Amazônia

Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil

Uma carta em defesa do Fundo Amazônia assinada por 21 deputados e três senadores foi encaminhada nesta quinta-feira (11) aos embaixadores da Noruega, Nils Martin Gunning, e da Alemanha, Georg Witschel. O programa de combate ao desmatamento, que tem os dois países como únicos doadores, tem sido alvo de críticas do governo brasileiro, que quer alterar as regras de gestão e as estruturas das iniciativas.

“Expressamos nossa profunda preocupação em relação aos compromissos do Brasil para a implementação do Fundo Amazônia, inclusive ameaças de extinção desse importante fundo”, declaram os parlamentares no documento.

Os congressistas afirmam ainda que estão à disposição para contribuir com “a busca de soluções que assegurem que não haja ruptura e retrocessos nesta importante cooperação internacional no marco da ambiciosa e necessária agenda ambiental e climática global que todos queremos ver efetivada”.

Na semana passada, o ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Ola Elvestuen, declarou que não vai aceitar a proposta do governo brasileiro de alterar a estrutura de gestão do programa, que já alocou R$ 3,4 bilhões em ações de proteção da Amazônia. A Noruega responde por 94% das doações totais feitas ao programa.

O governo da Alemanha, por sua vez, decidiu reter uma nova doação de 35 milhões de euros, o equivalente a mais de R$ 151 milhões. O país já repassou R$ 193 milhões.

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se comprometeu a entregar, no dia 15 de julho, uma minuta de decreto com os detalhes do que pretende alterar na gestão do fundo.

*Com Estadão Conteúdo