Nioaque Pecuarista desmata ilegalmente mais de três hectares e multada

A PMA (Polícia Miltiar Ambiental) de Jardim realizou vistoria em uma propriedade rural em Nioaque, durante a Operação Cervo-do-Pantanal, que visa ao combate ao desmatamento ilegal, e verificou hoje (15/2), que mais uma área de vegetação nativa do bioma cerrado havia sido desmatada ilegalmente.

Os policiais mediram a área desmatada ilegalmente com uso de GPS, que perfez 3,6 hectares destruídos.

A fazendeira, de 34 anos, residente em Nioaque, suprimiu a vegetação há algum tempo e não possuía autorização ambiental para a atividade e no lugar da floresta desmatada havia pastagem para a criação de gado no local. A madeira proveniente da vegetação desmatada não estava mais no local.

A infratora foi autuada e recebeu multa administrativa de R$ 1.080 mil. Ela também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. Foi notificada a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.