PF apreende pistolas escondidas em embalagens de perfume em Congonhas

Seis pistolas foram encontradas escondidas dentro de embalagens de perfume na bagagem de um passageiro no Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, nesta quinta-feira (18). Um homem foi preso.

O passageiro vinha do Paraná e iria levar as armas, do tipo Glock, para o Rio de Janeiro. Ele desceu em Congonhas para fazer conexão para o Aeroporto Santos Dumont.