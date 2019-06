Inscrições PGE divulga relação de inscrições deferidas para o 2º Processo de Seleção Simplificada para assessor

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) divulgou nessa terça-feira (18.6), as inscrições deferidas dos candidatos que farão as provas do 2º Processo de Seleção Simplificada de Aptidão para Composição de Cadastro Reserva para o Cargo de Provimento em Comissão de Direção Gerencial e Assessoramento.

As provas estão marcadas para o dia 30 de junho, das 8h às 12h (horário local de MS), na Universidade Anhanguera-Uniderp localizada na rua Ceará, nº 333, bloco 8, no bairro Miguel Couto, em Campo Grande.

A expectativa é de que até o fim do expediente desta quarta-feira (19.6), seja divulgado o ensalamento dos candidatos inscritos nos endereços eletrônicos www.concurso.ms.gov.br e www.pge.ms.gov.br.

O Processo de Seleção consistirá em duas fases, todas de caráter eliminatório e classificatório:

• Prova Objetiva: 40 questões de múltipla escolha, valendo 0,25 cada questão;

• Prova Escrita: de natureza discursiva, que poderá trazer questões teóricas, casos concretos ou situações práticas que exigirão resposta juridicamente fundamentada, com o objetivo de verificar a capacidade de desenvolvimento do raciocínio lógico expositivo do interessado, levando-se em consideração, para atribuição das notas, além da resposta à questão jurídica formulada, o domínio correto da norma culta da língua portuguesa.

A remuneração correspondente ao cargo em comissão de Direção Gerencial e Assessoramento, símbolo DCA-7, função Assessor de Procurador, é de R$ 2.029,76, acrescida de 100% de gratificação pelo exercício de cargo em comissão.

O cargo será exercido na capital sul-mato-grossense, podendo a lotação ocorrer em todos os setores onde exista atuação da PGE. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, no horário de funcionamento estabelecido pela PGE.