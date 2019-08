Contrabando Polícia apreende comboio com 19 carros preparados para contrabando Veículos foram apreendidos em ação conjunta do DOF e da Militar Rodoviária na MS-164, principal rota do contrabando em MS

Por: Campo Grande News 15/08/2019 às 14:55 Comentar Compartilhar

Ação conjunta da PMR (Polícia Militar Rodoviária) e do DOF (Departamento de Operações de fronteira) apreendeu 19 carros suspeitos de serem usados em contrabando. As apreensões ocorreram ontem (14) na MS-164, entre Ponta Porã e Maracaju. , Essa é a principal rota de produtos contrabandeados e de drogas levados do Paraguai para a Capital. De acordo com a PMR, a ação começou às 7h e durou até meio-dia. Foram pelo menos 120 veículos vistoriados e 19 estavam adaptados irregularmente, possivelmente, para servir de transporte produtos do contrabando e descaminho. Os carros foram apreendidos e levados para o Detran por dois guinchos da polícia. Alguns carros circulavam apenas com o banco do motorista. A polícia fez 45 autuações por diversas infrações de trânsito. Conforme estimativa da PMR, pelo menos 1.400 veículos utilizados para contrabando e descaminho na região de Ponta Porã trafegam diariamente por rodovias de Mato Grosso do Sul. Esses veículos também são flagrados constantemente em infrações, colocando em risco a segurança de todos os usuários do trânsito rodoviário na região de fronteira. Além de rota para o contrabando e descaminho, a MS-164 é uma das rodovias com maior incidência em acidentes de trânsito em todo o Estado. Filas de carros na MS-164 em ação de combate ao contrabando (Foto: Divulgação)