Policial civil aposentado morre ao ser atropelado pela própria caminhonete

Investigador da Polícia Civil aposentado e ex-delegado Jorge Kuzano, de 71 anos, morreu nesta terça-feira (20) após ser atropelado pela própria caminhonete, uma Chevrolet Silverado, em Piraputanga, distrito de Aquidauana – a 135 quilômetros de Campo Grande.

Conforme O Pantaneiro, Kuzano saiu da propriedade rural da família nesta manhã e parou a Silverado em frente à porteira. Ao descer, deixou o veículo ligado e calçou uma das rodas dianteiras com uma pedra.

Ainda assim, o veículo se moveu sozinho e atropelou o idoso que abria a porteira. Ele sofreu várias fraturas, vou socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o site local, Kuzano era conhecido na região por exibir a Silverado, que tem as peças originais de fábrica. Ele ainda fazia parte do grupo de colecionadores de Aquidauana e participava da categoria especial dos “Pesos Pesados”. O sepultamento do policial aposentado será realizado em Campo Grande.