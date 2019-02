Prefeito Prefeito solicita redução de prazo para atuação da Energisa no Reviva

Preocupado em garantir o cumprimento do cronograma das obras do Programa Reviva Campo Grande, o prefeito Marquinhos Trad se reuniu na manhã desta sexta-feira (22/02), com o presidente da Engepar, Carlos Clementino Moreira Filho, empresa responsável pelas obras do projeto e com o presidente da Energisa, Marcelo Monteiro, bem como com demais representantes, para pedir redução no prazo de atuação dos serviços da concessionária de energia elétrica.

A Energisa havia pedido 210 dias para a conclusão dos trabalhos, mas a Prefeitura solicitou que tudo fosse finalizado em 150 dias. “Sabemos que é uma obra complexa. São vários itens envolvidos e, em relação a parte elétrica, a rede será subterrânea, o que exige embutir a fiação elétrica, retirada de postes, entre outras coisas. Sabemos que a população anseia pela entrega do Reviva Campo Grande. Por isso, solicitei ao presidente da Energisa rever esse cronograma e entregar em 150 dias. E nos foi dito que irão cumprir nossa solicitação”, afirma Marquinhos.

Segundo Catiana Sabadin, diretora-executiva de projetos estratégicos da SEGOV, que participou da reunião, o Programa Reviva Campo Grande trará várias melhorias para o entorno da região, como o alargamento e padronização das calçadas, modernização da sinalização viária, arborização, rede wi-fi, entre outras. A diminuição do prazo de entrega da obra garantirá menos transtornos à população.