CAMPO GRANDE Prefeitura abre licitação de R$ 394,5 mil para reestruturação da Cidade do Natal Obras devem ter início em 2020 e terá grande investimento do Governo Federal

Foto: Arquivo

A Prefeitura Municipal de Campo Grande quer dar uma nova ‘cara’ a Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena em Campo Grande. O lugar, atrativo certeiro, que leva milhares de familiares nas datas festivas de final de ano até lá, está licitado em R$ 394.551,37, conforme traz o Diário Oficial de hoje (12), sete empresas disputam o certame.

A Construtora Paulo Barbosa, a BML Comércio e Serviços, a 7 Irmãos Comércio e Serviços, a Meta Construtora, a Trevo Engenharia e a Soares e Trefzger, são as concorrentes.

Nos detalhes, a publicação traz a contratação já realizada de uma empresa de arquitetura, a Ellen do Nascimento Cunha Santiago, que será responsável pela elaboração de um projeto de arquitetura e complementações ao espaço, essa tem 120 para entregar os detalhes à administração.

Nesse empreendimento o prefeito Marquinhos Trad (PSD), investe R$ 103.856,40 do caixa municipal. As obras terão início em 2020 e outro edital será aberto, com recursos vindos do Governo Federal, cerca de R$ 2,5 milhões, é o que explicou o titular da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Rudi Fioresi.