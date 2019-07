18 VAGAS Prefeitura abre seleção de merendeiros e assistentes para escolas públicas Profissionais atuarão nas escolas do distrito de Ahanduí

A Prefeitura de Campo Grande abriu hoje (12), processo seletivo para contratar em regime temporário merendeiros e assistentes administrativos, de Educação Infantil e para a Educação Inclusiva de escolas do distrito de Anhanduí, interior de Mato Grosso do Sul. A contratação é por um ano, mas pode ser prorrogado.

Dezoito profissionais distribuídos em quatro funções, serão contratados. As inscrições serão nos realizadas nos dias 17 e 18 de julho e os salários variam de R$ 998 a R$ 1.950.

O interessado deverá entregar a Ficha de Inscrição preenchida, conforme modelo constante do Anexo 5º, disponível para download aqui. Também são necessárias copias de documentos pessoais e comprovante de escolaridade. Além de serem necessários comprovantes para pontuações na Prova de Títulos.

Para merendeiro, o edital exige que o candidato seja alfabetizado. Já os outros cargos são de nível técnico e interessados devem ter o ensino médio completo.

Os documentos devem ser levados das 9 horas às 11h30 ou das 12h30 às 16 horas, na Via Lateral, n. 2505, Centro – no distrito de Anhandui. O edital foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta sexta-feira.

Veja no Diogrande.