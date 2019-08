INFRAESTRUTURA Prefeitura conclui 25% de pavimentação no José Tavares Obras custaram mais de R$ 18 milhões

Foto: Reprodução

A Prefeitura de Campo Grande está com 40% das obras de drenagem do Complexo José Tavares concluídas. Conforme a administração. A obra tem 3,2 quilômetros já concluídos, equivalente a 25% de 12,5 quilômetros que serão pavimentados. Será realizada a drenagem em cerca de 5,8 quilômetros, 2,5 desses já estão concluídos. A obra teve início à 90 dias e deve beneficiar também o Bairro Nova Lima.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do município, até o final desse ano as obras em torno de todo o complexo estarão finalizadas. Foram investidos mais de R$ 18.146 milhões, mais de R$ 11.561 milhões desse montante, veio através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); o restante, mais de R$ 6.584 milhões foi através de financiamento contratado pela gestão de Marquinhos Trad (PSD), com a parceria do Governo estadual de Reinaldo Azambuja.

É a segunda frente de drenagem e pavimentação que a Prefeitura executa no Nova Lima nos últimos dois anos. Ano passado, foi concluída a primeira etapa, com execução de 19,5 km de pavimentação, duplicação e recapeamento da Avenida Zulmira Borba (até a Rua Jerônimo de Albuquerque); recapeamento da pista bairro/centro da Avenida Cônsul Trad (que agora está recebendo lâmpada de led) da rotatória com a macroanel até o corredor da Nova Lima. Nos próximos 60 dias será licitado uma terceira etapa, o Nova Lima B, com previsão de serem 18,4 km de ruas.

Nesta etapa, do Complexo José Tavares, a Rua Marquês de Herval será prolongada até o Residencial Oscar Salazar (que será asfaltado), terá continuidade o recapeamento e a duplicação da Avenida Zulmira Borba. Estão programados dois piscinões (para a retenção das águas pluviais antes de desembocarem nos córregos Segredo e Botas), um no final da Marquês de Herval e o outro num loteamento que está sendo aberto ao lado do conjunto Tarsila do Amaral.