INFRAESTRUTURA Prefeitura conclui licitação e obras no Santa Luzia e Vila Nasser serão retomadas Construção de piscinão deve reter enchentes que atravessa os bairros na região da Mata do Segredo

Nesta etapa serão pavimentadas 21 ruas, numa extensão de nove quilômetros Foto: Reprodução/PMCG

A prefeitura homologou licitação de obras que abrange regiões dos bairros Santa Luzia e Vila Nasser em Campo Grande. Nessa quarta-feira (4), Marquinhos Trad anunciou a vendedora: Equipe Engenharia, que terá repasse de R$ 14.784.062,82 para realizar pavimentação de 21 ruas, ao todo, 9 quilômetros. Além disso, está previsto no certame o recapeamento das ruas Dr. Miguel Vieira Ferreira, São Ramão e Santa Rosa.

Um piscinão de 5 mil metros quadrados será construído para reter até 10 mil metros cúbicos de águas da chuva. Conforme planejamento, a bacia deve segurar a enxurrada que desce da parte alta do Santa Luzia e Vila Nasser. Deste ponto, escoará água pela rede existente até a Avenida Miguel Vieira e desembocará no Córrego Imbirussu.

De acordo com o secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, o processo licitatório será encaminhado para análise da Caixa Econômica Federal, que então, deve autorizar a assinatura da ordem de serviço. A disputa na licitação reduziu em R$ 2,2 milhões, 13.34%, o orçamento de referência, fixado em R$ 17.059.903,64.

A obra no Santa Luzia chegou a ser retomada em 2017, mas acabou interrompida porque a empreiteira vencedora da primeira licitação pediu rescisão de contrato. Foi preciso refazer a planilha original (feita em 2014), promover readequações no projeto antes da nova concorrência. As empresas tiveram até o dia 20 de setembro para entregar as propostas.

RUAS QUE SERÃO PAVIMENTADAS

São Benedito, São Carlos, São Gregório, Adolfo Barbosa, Flávio Pedra, Santa Ana, Santa Barbara/Marcilio Cardoso, Santa Cristina, Santa Efigênia, Santa Emilia, Santa Gertrudes, Santa Isabel, Santa Madalena, Santa Marta, Santa Mônica, Santo Agostinho, Santo Anastácio, Santo André, Santo Onofre e Rua São Manoel.

OUTRAS FRENTES

Também nesta quarta-feira (4), foi homologada a licitação para as obras de pavimentação do Barra da Tijuca Etapa B.

A Meta Construtora venceu a disputa com o orçamento de R$ 970.905,33 para executar 1 quilômetro de pavimentação, além de drenagem. O projeto complementa a etapa A que também prevê 1 quilômetro de pavimentação, 456 metros de drenagem, com investimento de R$ 900.271,13. Nas duas etapas o investimento será de R$ 1.871.176,46 23, sendo R$ 1,7 milhão de recursos do Ministério da Integração Nacional e o mais R$ 187 mil de contrapartida.

Segundo o secretário Rudi Fiorese, o projeto prevê a pavimentação de trechos das ruas Visconde de Suassuna; Tabira; Alfredo Lisboa; Visconde de Boa Vista; Bartolomeu Mitre e Severino Pinheiro.

A execução de 2,1 quilômetros de pavimentação no Barra da Tijuca foi viabilizada com recursos de uma emenda parlamentar de 2016 do então deputado federal Luiz Henrique Mandetta.

O prefeito Marquinhos Trad mais de uma vez esteve no Ministério da Integração Nacional, em Brasília, para que o convênio não fosse rescindido e o recurso perdido. No final do ano passado, a Prefeitura assinou contrato com a Caixa Econômica Federal.