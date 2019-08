Curso Prefeitura já formou 400 pessoas no curso de barbearia e cabeleireiro

A Prefeitura de Campo Grande formou mais 91 pessoas na nova turma do curso de barbearia e cabeleireiro. Os certificados foram entregues nesta tarde (20), na sede do Instituto Mirim de Campo Grande, pelas mãos do prefeito Marquinhos Trad. Desde 2017, o curso já capacitou mais de 300 pessoas, além de atender outras duas mil em projetos sociais por vários bairros da cidade.

Os cursos, com duração de 90 dias e aulas duas vezes na semana, foram realizados na Escola Municipal Darthesy Novaes Caminha (Bairro Chácara das Mansões), CRAS Estrela Dalva, Cotolengo, Cecapro Dom Antônio Barbosa e Escol Juliano Varela.

Em sua fala, o prefeito deixou uma mensagem para motivar os alunos concluintes do curso a buscarem seus objetivos com fé e otimismo. “Uma das atividades mais rentáveis hoje sem dúvida são os estabelecimentos que trabalham com estética. Muitos empresários que se deram bem começaram assim, como vocês, fazendo um corte de cabelo, oferecendo uma orientação, e se mantiveram firmes até conquistarem seus objetivos. Aproveitem esse certificado pois vocês já são vencedores apenas por estarem aqui, e nós nos orgulhamos de vocês”.

Animado com o seu diploma, Fabiano Carvalho dos Anjos, de 39 anos, disse que a partir de agora a atividade será uma fonte de renda para sua família. “Eu sempre cortei cabelo dos familiares e amigos, mas como um cuidado para como eles. Como eu não tinha um certificado eu não poderia atender clientes e logo que surgiu essa oportunidade, já que um curso custa caro e eu não disponho de recursos para isso, agarrei na hora e, agora, com meu certificado já até comecei a atender clientes em casa e rapidamente será uma nova fonte de renda para minha família”, relatou Anjos, que participo do curso na Escola Municipal Darthesy Novaes Caminha, no Bairro Chácara das Mansões.

O aluno Benjamim França Tavares, 31 anos, também falou do difícil acesso por parte da população aos cursos de cabeleireiro e barbeiro, devido ao valor significativo das mensalidades. “Sempre tive vontade de atuar nessa área, porém é muito caro um curso aqui em Campo Grande e, quando soube do curso da prefeitura, de graça, foi onde corri atrás e já me inscrevi. Eu nunca havia cortado cabelo e somado ao fator financeiro eu deixei esse desejo ali parado. É sem dúvida uma grande oportunidade que a prefeitura oferece, tanto que estou aqui hoje com meu certificado em mãos. Já tenho até clientes e inclusive quero abrir uma barbearia, que até já tem nome. Sou um grande sonhador e parece que esse desejo está se tornando realidade”, disse o jovem recém formado no curso.

O Curso de Barbeiro e Cabeleireiro é promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais. Com os certificados entregues hoje, pelo menos 400 pessoas passaram pela qualificação.

A iniciativa da prefeitura busca incentivar jovens em situação de vulnerabilidade a superarem suas dificuldades e incluí-los no mercado de trabalho, proporcionando uma profissão e promovendo também a autoestima.

O objetivo, segundo o instrutor do curso, Marcos Rogério, é dar oportunidade e profissão às pessoas que querem melhorar de vida. “Os alunos vão sair do curso aptos para o mercado de trabalho. Nosso objetivo é dar uma oportunidade desses jovens e adultos transformarem suas vidas com a profissão”, disse.