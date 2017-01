Obra Prefeitura vai recompor margem e priorizar controle de enchente em Anhanduí

A prefeitura planeja licitar, no máximo em 90 dias, a primeira fase das obras de drenagem e controle de enchente do Rio Anhandui. A princípio, o serviço será executado na área mais crítica, entre a Rua Santa Adélia e a Avenida Manoel da Costa Lima, onde as margens desbarrancaram e colocam em risco as pistas laterais.

No último estudo, feito em maio do ano passado, o custo deste trecho foi orçado em R$ 55,4 milhões. Todo o projeto, incluindo recapeamento das pistas marginais, até a Avenida Campestre, sairia por R$ 65,4 milhões.

Na primeira etapa, planejada para este primeiro semestre, está prevista a recomposição das margens do rio, com uso do sistema gabião de canalização e aproximadamente sete quilômetros de drenagem. “Este trecho é o mais urgente para ser feito porque é o local onde o processo de degradação das margens do rio mais avançou”, justificou o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese.

O secretário acredita que será possível cumprir a decisão judicial (em uma ação civil) que deu à Prefeitura um prazo de 90 dias para providenciar obras emergenciais no Anhandui. Os técnicos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos trabalham na revisão do projeto, para eventuais ajustes, muito embora a concepção seja a mesma do original, apresentado ao Ministério das Cidades há mais de seis anos.DSC_0063

O prefeito Marquinhos Trad, antes mesmo de tomar posse, fez gestões junto ao Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal para ampliar de R$ 38 para R$ 50 milhões o valor do convênio assinado em 2011.Com isto, a contrapartida da Prefeitura cairia para R$ 5,4 milhões ao longo do período de execução da obra. Mantido o valor original, a contrapartida passaria de R$ 17,4 milhões.

Segunda etapa

Para recapear os 9,73 quilômetros da avenida que margeia o rio (conhecida como Norte Sul), até a Avenida Campestre, no Aero Rancho, são necessários R$ 7,7 milhões. Já os três quilômetros de drenagem e controle de enchentes entre as avenidas Manoel da Costa Lima e Campestre, custa R$ 5 milhões.

O projeto de revitalização do Anhanduí é de 2011 e teve duas licitações e uma ordem de serviço assinada em 2012. Faz parte de um conjunto de ações para controle de enchentes nos bairros Marcos Roberto, Jockey Clube , Jardim Paulista e Vila Progresso. Foram investidos R$ 26 milhões em rede de drenagem e intervenções em afluentes do rio (os córregos Cabaça e o Areias) que despejam suas águas no Anhandui.

O projeto também prevê construção de muros laterais com placas de concreto e sistema gabião que permitirá a drenagem e a urbanização com grama, no trecho entre a rua Santa Adélia e a avenida Manoel da Costa Lima.

Todo o sistema de drenagem ao longo do rio será corrigido para pôr fim às enchentes. O fundo do rio não será concretado para garantir sua biodiversidade. Também serão instalados travessões a cada 20 metros para evitar erosão e manter o leito estabilizado.

A primeira licitação que chegou a ser concluída e teve ordem de serviço assinada, abrangia apenas a parte de drenagem, orçada em R$ 42 milhões, sendo R$ 38 milhões do Governo Federal e mais R$ 4 milhões de contrapartida. Em 2014 esta licitação foi cancelada e o projeto redimensionado passou a prever o recapeamento das pistas marginais, elevando seu custo total para R$ 68 milhões, com contrapartida de mais de R$ 28 milhões. No ano seguinte, em 2015, uma nova licitação foi lançada, mas acabou invalidade por questões técnicas.