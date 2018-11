Processo seletivo Processo seletivo oferece 13 vagas para Inspeção Animal em frigorífico

Na próxima terça-feira (13), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc) iniciará inscrições para contratação temporária de profissionais que irão atuar em atividades de inspeção de produtos de origem animal, sob responsabilidade da administração municipal.

As contratações serão temporárias, limitadas a 12 meses e atenderão a demanda do convênio de cooperação técnica entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a Prefeitura de Campo Grande.

Conforme edital publicado nesta sexta-feira (9), pelo Diário Oficial de Campo Grande (Diosul), as vagas exigem ensino médio completo, com experiência específica em setores de frigoríficos. A carga horária é de 40 horas semanais e o salário varia entre R$ 1 mil e R$ 1,5 mil reais.

ESPECIFICAÇÃO DA VAGA

Os cargos oferecidos foram divididos em quatro níveis, conforme a especialização profissional. Serão ofertadas 10 vagas para auxiliar de inspeção com exigência de ensino médio completo, sendo cinco com experiência em linha de abate e inspeção, e outras cinco para plantão de expedição e secretaria.

Mais duas categorias de auxiliar de inspeção oferecerão duas vagas para trabalhadores com ensino médio completo e experiência em plantão no abate e supergelados, enquanto que os outros dois postos solicitam experiência em plantão geral e na desossa.

O período de inscrições será realizado somente nos dias 13 e 14 de novembro, somente pela internet, ficando sob total responsabilidade do candidato acompanhar todas as etapas do processo seletivo pelo site.

As inscrições deferidas serão acompanhadas nas publicações do Diogrande, bem como a convocação para entrega de títulos, comprovante de inscrição e cópia de um documento oficial com foto.