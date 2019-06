Desconto Produtores rurais de MS precisam atualizar cadastro para ter desconto Convocação da Aneel será feita por etapas, confira as cidades

Os produtores rurais de Mato Grosso do Sul terão que recadastrar os dados pessoais, para que seja mantido o desconto de até 90%, no valor da tarifa de energia elétrica rural.

A informação divulgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) é válida para todo território nacional e no Estado deve alcançar 251,5 mil produtores e 70.710 estabelecimentos localizados na área rural, de acordo com dados atualizados do Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O cadastro deve ser realizado nas concessionárias de cada estado e atenderá o critério de convocação dos municípios. No estado, os produtores rurais devem procurar as agências da Energisa, em 28 municípios.

É válido destacar que os descontos variam entre 10% e 90%, dependendo da atividade agrícola agropecuária, como por exemplo, que façam uso de irrigação ou que atuem na aquicultura.

Entre essas classes se enquadram, por exemplo, consumidores que exercem atividades como agropecuária rural ou urbana, residencial rural, cooperativa de eletrificação rural, agroindustrial, serviço público de irrigação rural, escola agrotécnica e aquicultura.

Para o governo, o objetivo da convocação é revisar a documentação para conceder o desconto apenas para aqueles que estiverem enquadrados nas respectivas classes.

Os consumidores das cidades convocadas que não comparecerem para atualização dentro do prazo definido perderão automaticamente o desconto.

Para se recadastrar, os clientes devem procurar a agência da Energisa da sua cidade até 31 de outubro portando os documentos específicos para a sua categoria, que variam entre rural e irrigante ou serviço público.

Para saber quais são os documentos necessários ou tirar qualquer dúvida, basta ligar gratuitamente para o 0800 722 7272 ou acessar www.recadastramentoenergisa.com.br.

Confira a lista dos municípios convocados: